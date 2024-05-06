Камбосос: Можу бути першим, хто нокаутує Ломаченка

Австралієць Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) впевнений, що може стати першим боксером, який нокаутує українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Цитує бійця Boxing-Social.

"Постійно вивчаю Ломаченка, займаюся цим. Василь — легенда, чудовий боксер, але ми бачимо його проблеми. Він має дірки в обороні. Відчуваю, що можу бути першим, хто нокаутує Ломаченка.

У мене є швидкість та потужні удари. Він теж готується, але я провів величезну кількість спарингів і добре вивчив Лому", — сказав Камбосос.