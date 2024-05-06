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Камбосос: Можу бути першим, хто нокаутує Ломаченка

Сьогодні 17:55 191 0
Камбосос: Можу бути першим, хто нокаутує Ломаченка
Фото - Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - boxing-social.

Австралієць Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) впевнений, що може стати першим боксером, який нокаутує українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Цитує бійця Boxing-Social.

"Постійно вивчаю Ломаченка, займаюся цим. Василь — легенда, чудовий боксер, але ми бачимо його проблеми. Він має дірки в обороні. Відчуваю, що можу бути першим, хто нокаутує Ломаченка.

У мене є швидкість та потужні удари. Він теж готується, але я провів величезну кількість спарингів і добре вивчив Лому", — сказав Камбосос.

Бій Камбососа з Ломаченком за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Джордж у липні 2023 року  рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза. Водночас Василь у травні 2023-го поступився Девіну Хейні.

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