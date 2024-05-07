Левченко та Геращенко виступлять на третьому етапі Діамантової ліги

Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко відновлять виступи на третьому етапі Діамантової ліги-2024.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Для спортсменок це будуть перші старти в Діамантовому сезоні. Водночас на турнірі не виступить лідер національної команди Ярослава Магучіх.

Етап відбудеться 10 травня у Досі (Катар).

Нагадаємо, минулого року Левченко завершила сезон виступом у фіналі Діамантової ліги в Юджині, де зайняла 5 місце, Геращенко стала 7-ю.

Зазначимо, що у березні Ярослава Магучіх здобула срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у Глазго.