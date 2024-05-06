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Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера

Сьогодні 11:55 13050 8
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера
#Natus Vincere, #S1mple, #Counter-Strike 2, #Falcons

Джерело - Чемпіон.

Гравець Natus Vincere (2) з Counter-Strike 2 Олександр "s1mple" Костилєв побував на концерті російського репера Алішера "Моргенштерна" Валєєва.

Про це стало відомо після допису українця в телеграм-каналі.

У соцмережах почали поширюватися відео, де український кіберспортсмен зачитав куплет на концерті одіозного російського музиканта.

"Класно дружити з іноагентом, ніхто дої****сь не може, Алішер — топ", — написав s1mple у телеграмі.

Наразі s1mple перебуває на лаві для запасних NAVI. Нещодавно він зіграв за Falcons — команду із Саудівської Аравії. Костилєв грає на професійному рівні з 2013 року, разом з NaVi виграв чимало турнірів S-рівня та один Major. У жовтні Олександр вирішив зробити перерву у професійній кар’єрі. Раніше українця визнали найкращим гравцем в історії CS:GO.

Нагадаємо, що Natus Vincere (2) та Monte (26) потрапили в одну сітку плей-оф турніру ESL Pro League Season 19.

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