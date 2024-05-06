Як Celtic FC Foundation підтримує українців

Після початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд Селтіка регулярно допомагає українським біженцям у Глазго.

Джерело - Чемпіон.

Минулої суботи Celtic FC Foundation надав можливість 15 українцям відвідати домашній матч Селтіка з Хартсом. Наші земляки стали свідками блискучої перемоги чинного чемпіона Шотландії (3:0), який зробив черговой крок до свого наступного чемпіонства. До речі, з 12 останніх першостей Шотландії Селтік виграв… 11 (!).

"Як журналістка я працювала на фіналах Кубку Шотландії та Viaplay Cup, домашніх матчах збірної Шотландії на Hampden Park", — розповіла нам 20-річна Владислава, яка зараз навчається у West College Scotland. — Тобто багато чого бачила. Але все одно була вражена атмосферою на Celtic Park. 59 038 глядачів, абсолютна більшість із яких дуже емоційно підтримувала Селтік. Думаю, що будь-яка нейтральна людина, яка відвідає 1-2 домашніх матчів Селтіка, автоматично стає палким прихильником цієї команди".

До речі, Celtic FC Foundation мав можливість надати компліментарні квитки українським біженцям завдяки широкому жесту власників абонементів, які мешкають поза межами Шотландії. І це яскравий приклад чудової взаємодії фундації клубу з його фанами. Що ж стосується підтримки Celtic FC Foundation українських біженців, то ця історія триває вже понад два роки.

10 000 фунтів

Уже через два тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 9 березня 2022 року, Celtic FC Foundation пожертвував 10 000 фунтів стерлінгів Шотландській раді у справах біженців (Scottish Refugee Council) на підтримку її роботи з українцями, які почали прибувати до Шотландії. Celtic FC Foundation є багаторічним партнером Шотландської ради у справах біженців і весь цей час допомагає благодійній організації в межах низки ініціатив, підтримуючи людей, які раніше постраждали від різноманітних глобальних криз.

Зустріч із капітаном Селтіка

1 вересня 2022 року ФК Селтік отримав підтримку від UEFA Foundation for Children у межах програми допомоги переміщеним українським дітям і їхнім сім’ям, які оселилися в Глазго. На той час у Шотландії перебували вже понад 11 000 українських біженців. Селтік став одним із 15 клубів-учасників цієї програми. Серед учасників відзначимо й донецький Шахтар, який тоді був суперником "кельтів" у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Celtic FC Foundation запустив спеціальний проєкт для українських сімей і дітей, який пропонував підтримку психічного здоров’я, фізичного благополуччя та соціальної інтеграції.

Всі активності відбувалися на стадіоні Celtic Park. Напередодні Різдва Celtic FC Foundation організував свято українським дітям з музикою, веселими іграми та візитом самого Санти! На свято завітали капітан Селтіка Каллум МакГрегор, а також його одноклубники Ewan Otoo та Мітчелл Робертсон.

"Я був радий зустрітися сьогодні з дітьми на Селтік-Парку, — зізнався Каллум МакГрегор. — Вони багато чого пережили за останні місяці. Celtic FC Foundation робить все можливе, щоб допомогти їм будь-яким способом. Ми щиро вітаємо з Різдвом Христовим усіх, хто продовжує переживати такий важкий період".

Від подорожей до арт-класів

Із Celtic FC Foundation ми познайомились завдяки Facebook, працівники фундації прочитали наші пости та завітали в гості у вересні 2022 року, — розповідає нам керівниця Українського Родинного Клубу в Глазго Тетяна Барнес. — Разом ми почали створювати нові проєкти для українських родин. Було багато подорожей до Едінбурга, Лохломонд, Глазго, тури по музеях, похід у кіно, спортивні проєкти, арт-класи для дітей та дорослих. Подарунки на різдвяні свята, з яких виділю худі з символікою України та фундації Селтика. Зустрічі з лідерами FC Celtic. І, звісно, походи на футбольні матчі на легендарний Celtic Park. Ми дуже вдячні за підтримку та допомогу Celtic FC Foundation — за ті радісні моменти, які благодійна організація подарувала багатьом українським родинам!

Максим Розенко, Чемпіон

Фото: з особистого архіву Тетяни Барнес та Celtic FC Foundation

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