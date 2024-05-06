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28.04.2024 07:21 981

Арум попередив Ломаченка про важкий бій проти Камбососа

Сьогодні 16:00 111 0
Арум попередив Ломаченка про важкий бій проти Камбососа
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Боб Арум

Джерело - Fight Hub TV.

Голова Top Rank Боб Арум вважає, що бій між Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) буде важким для обох боксерів.

Про це заявив голова Top Rank Боб Арум.

"Джордж Камбосос – дуже гарний боєць. Він завжди в хорошій формі. Це буде важка битва, і ми ще побачимо, хто вийде переможцем.

Мені подобається, що Ломаченко був частиною Top Rank, у мене велика прихильність до цього бійця. Він приголомшливий хлопець, у нього чудова родина, чудовий батько і в нього є все, що ви хочете від боксера, але на нього чекає важкий бій з Камбососом.

Джордж не міг впоратися з Девіном Хейні, але він переміг Теофімо Лопеса. Тепер Джордж знову б’ється в Австралії. Тож на нас чекає дуже цікавий матч", — сказав Арум.

Бій Камбососа з Ломаченком за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Джордж у липні 2023 року  рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза. Водночас Василь у травні 2023-го поступився Девіну Хейні.

Раніше колишній чемпіон Олександр Гвоздик заявив, що Ломаченко не є українським героєм.

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