Манчестер Юнайтед встановив ганебний клубний рекорд в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зазнав розгромної поразки від Крістал Пелес (0:4) у заключному матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Для манкуніанців ця поразка стала 13-ю в сезоні АПЛ — це найгірший результат в історії клубу з часів заснування Прем'єр-ліги у 1992 році.

Попередній антирекорд з 12 поразок "червоні дияволи" встановлювали двічі: у сезоні 2013/14 під керівництвом Девіда Моєса (11) та Раяна Гіггза (1), а також у сезоні 2021/22 за Уле Гуннара Сульшера (5) та Ральфа Рангніка (7).

Після приголомшливої поразки МЮ посідає 8 місце в чемпіонаті з 54 очками. Наступний матч команда зіграє 12 травня проти Арсенала.