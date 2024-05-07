Головне
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Сьогодні 18:37 1401
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Сьогодні 19:30 172
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Сьогодні 16:44 636
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
Сьогодні 13:17 3392 1
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Сьогодні 09:25 2942
ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 335 1
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 09:00 581
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки
Сьогодні 08:06 11527
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом
Сьогодні 06:30 26290 4
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
Сьогодні 01:01 7649
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 602
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 362
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 611
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 974
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1024

Манчестер Юнайтед встановив ганебний клубний рекорд в АПЛ

Сьогодні 18:44 117 0
Манчестер Юнайтед встановив ганебний клубний рекорд в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед зазнав розгромної поразки від Крістал Пелес (0:4) у заключному матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Для манкуніанців ця поразка стала 13-ю в сезоні АПЛ — це найгірший результат в історії клубу з часів заснування Прем'єр-ліги у 1992 році.

Попередній антирекорд з 12 поразок "червоні дияволи" встановлювали двічі: у сезоні 2013/14 під керівництвом Девіда Моєса (11) та Раяна Гіггза (1), а також у сезоні 2021/22 за Уле Гуннара Сульшера (5) та Ральфа Рангніка (7).

Після приголомшливої поразки МЮ посідає 8 місце в чемпіонаті з 54 очками. Наступний матч команда зіграє 12 травня проти Арсенала.

Коментарі ()
Популярне зараз
КДК УАФ оштрафував Динамо КДК УАФ оштрафував Динамо 9786 3
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 14970
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки 11527
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом 26290 4
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру 7649
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 7783
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108974
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 325456
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 31162 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31258
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167914 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 94130