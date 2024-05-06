Український жіночий теніс бере нові висоти: дві представниці — у топ-20 рейтингу

Джерело - Чемпіон.

В останні два роки український жіночий теніс знаходиться на помітному підйомі. Ми звикли до новин із заголовками "Чотири українські тенісистки – у першій сотні рейтингу WTA", "Чотири українські тенісистки ввійшли в першу тридцятку рейтингу WTA", "П'ять українок – у топ-50 рейтингу WTA" тощо. Але цей тиждень є дійсно історичним, позаяк уперше відразу дві українки ввійдуть до топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

З'ясуймо, чому це досягнення дійсно знаменне для нашого тенісу.

Найкращі тенісистки України в оновленому рейтингу WTA (6 травня 2024 року)

Парадоксально, але про новий рекорд ми говоримо після вщент проваленого нашими тенісистками турніру. Четверо з п'яти українок на "тисячнику" в Мадриді програли свої ж перші матчі, хоч вважалися фаворитками. Тільки Даяна Ястремська пройшла стартове коло, після чого закономірно й без шансів поступилася американці Коко Ґофф.

Після такого провалу тільки й залишається, що тішитися рейтинговими здобутками. Як не дивно, поразка в 1/32 фіналу Mutua Madrid Open винесла Марту Костюк на 20 рядок табеля про ранги. Сталося це через те, що фіаско спіткало й росіянку Вероніку Кудермєтову. Остання втратила одразу 380 очок, зароблених минулого року за вихід до півфіналу, через що опустилася аж на шість сходинок.

У сухому підсумку в понеділок 6 травня офіційно маємо двох представниць у чільній двадцятці. Еліна Світоліна зробила крок назад і опинилась на 19 місці, а Марта Костюк навпаки – підійнялась на одну сходинку і знов оновила свій найкращий показник.

Ще три представниці України, попри порівняно невдалі виступи, залишаються в першій півсотні:

Ангеліна Калініна підійнялась на 31 сходинку;

Даяна Ястремська – на 33-тю;

Леся Цуренко, втративши 3 позиції, посідає 44 місце.

Ключова перевага високого рейтингу – можливість починати престижні турніри без кваліфікації чи навіть із другого кола. Однак не менш важливою є й підтримка національного престижу. Саме в цьому плані досягнення Світоліної і Костюк виглядає по-справжньому історично.

Хто ще з українських тенісисток входив до першої двадцятки світового рейтингу

Істинний масштаб поточного досягнення українських тенісисток відчувається в ретроспективі. Озирнувшись, ми побачимо, що лише одна представниця нашої країни до цього входила в двадцятку рейтингу WTA. У квітні 2008 року на 19-ту позицію підіймалась Олена Бондаренко.

Насправді в Олени найвдалішим у кар'єрі був 2007 рік, коли вона дійшла до фіналу Варшави і вийшла в третє кола Вімблдона. Саме той сезон українка завершила на 22 місці рейтингу, що стало для неї найкращим річним показником. Вийшовши в квітні 2008 на 19 місце, той рік Бондаренко завершила лише 32-ю.

Свого часу близькими до першої двадцятки були й інші наші спортсменки: Даяна Ястремська – 21, Леся Цуренко – 23, Ангеліна Калініна – 25, Катерина Бондаренко – 29. Найкращий же показник, установлений у вересні 2017-го, належить Еліні Світоліній – 3 сходинка.

Отже, вхід Костюк у 20-ку світового рейтингу – дійсно знакова подія, яка свідчить про те, що український жіночий теніс сьогодні переживає свої найкращі часи. Важливо й те, що на найвищому рівні себе показують тенісистки різного віку. Це дає право сподіватися, що ще багато років нам буде за кого вболівати на престижних турнірах WTA.

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