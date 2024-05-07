Соболєва з перемоги стартувала на турнірі в Словаччині

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (260) обіграла Ірину Бару (198) з Румунії у першому колі турніру ITF W75 у Трнаві (Словаччина).

Матч тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4.

У другому колі Соболєва зустрінеться з переможницею поєдинку Кайла Макфі (Австралія) — Тена Лукас (Хорватія).

ITF — W75

Трнава, Словаччина

Призовий фонд — $75000

Перше коло, 7 травня

Анастасія Соболєва (Україна) — Ірина Бар (Румунія) 6:3, 6:4

Напередодні Анастасія Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру ITF W100 у Вісбадені проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.