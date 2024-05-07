Головне
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
Сьогодні 13:17 2747
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Сьогодні 09:25 2622
ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 299 1
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 09:00 461
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки
Сьогодні 08:06 11460
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом
Сьогодні 06:30 22958 2
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
Сьогодні 01:01 7309
Ліон вирвав перемогу над Ліллем у неймовірному матчі з 7 голами
Сьогодні 00:27 427
Крістал Пелес сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед у матчі АПЛ
Сьогодні 00:03 709
За 11 років будемо чемпіонами: чим запам’ятався другий сезон львівських Кажанів у польській Плюс Лізі
Вчора 21:00 721
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 597
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 356
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 605
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 968
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1019

Соболєва з перемоги стартувала на турнірі в Словаччині

Сьогодні 15:02 121 0
Соболєва з перемоги стартувала на турнірі в Словаччині
#Анастасія Соболєва

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (260) обіграла Ірину Бару (198) з Румунії у першому колі турніру ITF W75 у Трнаві (Словаччина).

Матч тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4. 

У другому колі Соболєва зустрінеться з переможницею поєдинку Кайла Макфі (Австралія) — Тена Лукас (Хорватія).

ITF — W75
Трнава, Словаччина
Призовий фонд — $75000
Перше коло, 7 травня

Анастасія Соболєва (Україна) — Ірина Бар (Румунія) 6:3, 6:4

Напередодні Анастасія Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру ITF W100 у Вісбадені проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.

Коментарі ()
Популярне зараз
КДК УАФ оштрафував Динамо КДК УАФ оштрафував Динамо 8501 3
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом 22958 2
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних 8558
Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір 13890
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки 11460
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 11052
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 22417 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62432
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66426
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 36092 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 49214 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11294 2