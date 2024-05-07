Соболєва з перемоги стартувала на турнірі в Словаччині

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (260) обіграла Ірину Бару (198) з Румунії у першому колі турніру ITF W75 у Трнаві (Словаччина).
Матч тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4.
У другому колі Соболєва зустрінеться з переможницею поєдинку Кайла Макфі (Австралія) — Тена Лукас (Хорватія).
ITF — W75
Трнава, Словаччина
Призовий фонд — $75000
Перше коло, 7 травня
Анастасія Соболєва (Україна) — Ірина Бар (Румунія) 6:3, 6:4
Напередодні Анастасія Соболєва не дограла стартовий матч кваліфікації турніру ITF W100 у Вісбадені проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.