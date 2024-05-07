Атлетико та італійські гранди серйозно цікавляться Довбиком — блогер

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Атлетико та низка італійських топклубів серйозно цікавляться українським нападником Жирони Артемом Довбиком.
Про це заявив блогер Віктор Вацко у свіжому випуску авторської програми "Вацко on air".
"З того, що мені відомо. Атлетіко Мадрид, про це вже писали в пресі, я тільки можу це підтвердити, за інформацією зі своїх джерел, людей, з якими я спілкуюся. Атлетіко дуже серйозно зацікавлений. Є інтерес Барселони. В Італії серйозний інтерес: Інтер, Ювентус і Наполі. Про це говорять люди з Італії.
Писали про Челсі в європейських медіа, наші це передруковували. Розмовляв із кількома людьми зі світу європейського футболу, і я не знайшов підтвердження інтересу Челсі до Артема Довбика", — сказав відомий український коментатор.
Нагадаємо, нападник відзначився голом та віддав результативну передачу в нещодавньому матчі проти Барселони (4:2). Завдяки цій перемозі Жирона вперше в історії вийшла до Ліги чемпіонів.