Головне
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Сьогодні 18:37 1404
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Сьогодні 19:30 172
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Сьогодні 16:44 636
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
Сьогодні 13:17 3392 1
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Сьогодні 09:25 2942
ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 335 1
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 09:00 581
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки
Сьогодні 08:06 11527
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом
Сьогодні 06:30 26292 4
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
Сьогодні 01:01 7649
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 602
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 362
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 611
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 974
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1024

Атлетико та італійські гранди серйозно цікавляться Довбиком — блогер

Сьогодні 19:06 123 0
Атлетико та італійські гранди серйозно цікавляться Довбиком — блогер
Фото: Getty Images
#Артем Довбик, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Атлетико та низка італійських топклубів серйозно цікавляться українським нападником Жирони Артемом Довбиком.

Про це заявив блогер Віктор Вацко у свіжому випуску авторської програми "Вацко on air".

"З того, що мені відомо. Атлетіко Мадрид, про це вже писали в пресі, я тільки можу це підтвердити, за інформацією зі своїх джерел, людей, з якими я спілкуюся. Атлетіко дуже серйозно зацікавлений. Є інтерес Барселони. В Італії серйозний інтерес: Інтер, Ювентус і Наполі. Про це говорять люди з Італії.

Писали про Челсі в європейських медіа, наші це передруковували. Розмовляв із кількома людьми зі світу європейського футболу, і я не знайшов підтвердження інтересу Челсі до Артема Довбика", — сказав відомий український коментатор.

Нагадаємо, нападник відзначився голом та віддав результативну передачу в нещодавньому матчі проти Барселони (4:2). Завдяки цій перемозі Жирона вперше в історії вийшла до Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 14971
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 7784
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки 11527
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом 26292 4
КДК УАФ оштрафував Динамо КДК УАФ оштрафував Динамо 9787 3
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру 7649
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11297 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40551
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 361426
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 139715 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118818
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66438