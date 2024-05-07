Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання найкращого гравця команди в сезоні-2023/24.

Пресслужба "вишень" оголосила про початок голосування серед вболівальників.

До списку номінантів потрапили всі гравці, які провели 10+ матчів у складі команди.

🏆 VOTING OPEN 🏆



Have your say and help crown the 2023/24 Supporters' Player of the Season 👇 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 7, 2024

У поточному сезоні Забарний провів 40 матчів за Борнмут у всіх турнірах і відзначився одним забитим голом. Ілля виступає за клуб із січня 2023 року.

Нагадаємо, що українець ставав найкращим гравцем команди в березні.

Напередодні Борнмут розгромно поступився Арсеналу в межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги (3:0).