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Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті

Сьогодні 21:06 117 0
Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті
#Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання найкращого гравця команди в сезоні-2023/24.

Пресслужба "вишень" оголосила про початок голосування серед вболівальників.

До списку номінантів потрапили всі гравці, які провели 10+ матчів у складі команди. 

У поточному сезоні Забарний провів 40 матчів за Борнмут у всіх турнірах і відзначився одним забитим голом. Ілля виступає за клуб із січня 2023 року.

Нагадаємо, що українець ставав найкращим гравцем команди в березні.

Напередодні Борнмут розгромно поступився Арсеналу в межах 36 туру Англійської Прем'єр-ліги (3:0).

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