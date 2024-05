Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті

Центральний захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання найкращого гравця команди в сезоні-2023/24.

Пресслужба "вишень" оголосила про початок голосування серед вболівальників.

До списку номінантів потрапили всі гравці, які провели 10+ матчів у складі команди.

🏆 VOTING OPEN 🏆



Have your say and help crown the 2023/24 Supporters' Player of the Season 👇