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Судаков — про матч з Динамо: Це буде найпекельніша гра за останні два-три роки

Сьогодні 11:26 86 0
Судаков — про матч з Динамо: Це буде найпекельніша гра за останні два-три роки
Фото: ФК Шахтар
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Георгій Судаков, #Динамо

Джерело - ФК Шахтар.

Лідер Шахтаря Георгій Судаков розповів, що матч 28 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо буде найважчим за останні 2-3 роки, оскільки кияни перебувають в неймовірній формі.

Його слова передає пресслужба донецького клубу.

"Розуміємо, що наступний поєдинок надзвичайно важливий і, напевно, вважається фіналом, але не хочеться забігати вперед. Розуміємо, що таке поєдинок між Шахтарем та Динамо, і на 100% будемо сконцентрованими напередодні матчу.

Чи є переживання напередодні гри? Трепету немає, адже за цей матч дають стільки ж балів, як і за матч з Чорноморцем, але розуміємо, що це особливий поєдинок. Особисто я слідкую за матчами Динамо.

Це буде найпекельніша гра за останні два-три роки, тому що розуміємо, що Динамо зараз перебуває в неймовірній формі та не втрачає балів. Ми також маємо 14 перемог поспіль, і обидві команди повністю готові до поєдинку, тому думаю, що цей матч буде як фінал", — сказав футболіст.

Поєдинок запланований на суботу, 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, "гірники" продовжують лідирувати у боротьбі за чемпіонство в сезоні-2023/24 з перевагою в 4 бали. У 27 турі УПЛ Вони розгромили одеський Чорноморець. У свою чергу кияни без шансів розбили ковалівський Колос і встановили новий рекорд чемпіонатів України.

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