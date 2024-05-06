Судаков — про матч з Динамо: Це буде найпекельніша гра за останні два-три роки

Лідер Шахтаря Георгій Судаков розповів, що матч 28 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо буде найважчим за останні 2-3 роки, оскільки кияни перебувають в неймовірній формі.

Його слова передає пресслужба донецького клубу.

"Розуміємо, що наступний поєдинок надзвичайно важливий і, напевно, вважається фіналом, але не хочеться забігати вперед. Розуміємо, що таке поєдинок між Шахтарем та Динамо, і на 100% будемо сконцентрованими напередодні матчу.

Чи є переживання напередодні гри? Трепету немає, адже за цей матч дають стільки ж балів, як і за матч з Чорноморцем, але розуміємо, що це особливий поєдинок. Особисто я слідкую за матчами Динамо.

Це буде найпекельніша гра за останні два-три роки, тому що розуміємо, що Динамо зараз перебуває в неймовірній формі та не втрачає балів. Ми також маємо 14 перемог поспіль, і обидві команди повністю готові до поєдинку, тому думаю, що цей матч буде як фінал", — сказав футболіст.