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Збірна Бельгії оголосила графік підготовки до Євро-2024

Сьогодні 15:28 107 0
Збірна Бельгії оголосила графік підготовки до Євро-2024
#Бельгія, #Євро-2024 з футболу

Джерело - rbfa.be.

Національна команда Бельгії, яка є суперником збірної України по групі Євро-2024, визначились з графіком підготовки до турніру.

Про це повідомляє Belgian Red Devils.

Бельгійці зберуться 31 травня в Тюбізі, де розпочнуть підготовку до континентальної першості. Перше тренування команди відбудеться 1 червня.

Головний тренер команди Доменіко Тедеско запланував два товариські матчі — 5 червня проти Чорногорії, а 8 червня з Люксембургом.

Збірна Бельгії прибуде до Німеччини 12 червня. Стартовий матч на Євро-2024 "червоні дияволи" зіграють двома днями пізніше проти Словаччини на "Франкфуртштадіоні". Зі збірною України бельгійці зустрінуться 26 червня у Штутгарті.

Матчі Євро-2024, який триватиме з 14 червня до 14 липня, прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Раніше збірна України з футболу обрала місце дислокації на період проведення чемпіонату Європи-2024.

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