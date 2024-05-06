Результативний удар повз ворота: у чемпіонаті району футболіст зламав електронне табло

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру чемпіонату Бучанського району між СК Софією та Вишневим відбувся казус. Вже на 10 хвилині поєдинку футболіст "вишень" Максим Слесарєв неточним ударом зламав електронне табло.

Це сталося ще за рахунку 0:0, тому для глядачів на трибунах гра завершилася саме з таким результатом.

Відео

Проте насправді матч видався доволі насиченим на події та завершився результативною нічиєю (3:3). Та і самі забиті м'ячі були доволі ефектними. Зокрема футболісти "вишень" забили один зі своїх голів після довгого розіграшу комбінації.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Футбольний Клуб Вишневе (@fcvyshneve)

Зазначимо, що Софія з Софіївської Борщагівки посідає перше місце в турнірній таблиці. У них в активі 38 очок. Команда досі не програла жодного матчу. На другому місці знаходиться саме команда з Вишневого. Вона відстає від лідера на 4 очки.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua