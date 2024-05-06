Головне
Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір
Сьогодні 20:00 510
За 11 років будемо чемпіонами: чим запам’ятався другий сезон львівських Кажанів у польській Плюс Лізі
Сьогодні 21:00 207
Верес переміг Минай у битві за виживання в УПЛ
Сьогодні 19:54 2616
У протистоянні Усик — Ф’юрі передбачено реванш — джерело
Сьогодні 19:43 374
У гонитві за Погачаром: бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д’Італія-2024
Сьогодні 19:17 2114
Топклуб АПЛ провів переговори з представниками Судакова
Сьогодні 17:40 3953
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних
Сьогодні 17:17 1293
Дніпро-1 з голом Гаджиєва здолав Кривбас у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:43 3130
Іноуе нокаутував Нері та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 15:30 387
На війні загинув славетний український важкоатлет
Сьогодні 13:40 1476
Блоги
Рамік, б***ь! Як дикий крик Максимова зарядив 18-річного гравця на шедевр у ворота Кривбаса
Рамік, б***ь! Як дикий крик Максимова зарядив 18-річного гравця на шедевр у ворота Кривбаса Ігор Чернявський
Сьогодні 23:30 78
Результативний удар повз ворота: у чемпіонаті району футболіст зламав електронне табло
Результативний удар повз ворота: у чемпіонаті району футболіст зламав електронне табло Коля Дендак
Сьогодні 22:01 171
Вплив російських кілерів? У таборі суперника Ломаченка висить огидне ганчір’я
Вплив російських кілерів? У таборі суперника Ломаченка висить огидне ганчір’я Ігор Чернявський
Сьогодні 21:37 245
За 11 років будемо чемпіонами: чим запам’ятався другий сезон львівських Кажанів у польській Плюс Лізі
За 11 років будемо чемпіонами: чим запам’ятався другий сезон львівських Кажанів у польській Плюс Лізі Святослав Драбчук
Сьогодні 21:00 207
Принизлива пісня фанатів Вест Гема про Мудрика: трибуни досі пам'ятають Ярмоленка
Принизлива пісня фанатів Вест Гема про Мудрика: трибуни досі пам'ятають Ярмоленка Коля Дендак
Сьогодні 20:53 257
Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір
Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір Соломія Романчук
Сьогодні 20:00 509
Як Celtic FC Foundation підтримує українців
Як Celtic FC Foundation підтримує українців Максим Розенко
Сьогодні 17:49 680
Український жіночий теніс бере нові висоти: дві представниці — у топ-20 рейтингу
Український жіночий теніс бере нові висоти: дві представниці — у топ-20 рейтингу Андрій Зуєв
Сьогодні 13:03 1042
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Максим Розенко
Сьогодні 12:02 15847
Безсоромна сволота: ексгравець Динамо вилаяв журналістку у відповідь на гостре запитання
Безсоромна сволота: ексгравець Динамо вилаяв журналістку у відповідь на гостре запитання Ігор Чернявський
Вчора 22:10 719
Гол дня: 17-річний український воротар відзначився ударом майже зі своєї штрафної
Гол дня: 17-річний український воротар відзначився ударом майже зі своєї штрафної Коля Дендак
Вчора 17:27 877
Історія проукраїнського кіберспортсмена в російській команді завершилася: як це було, і які спричинило наслідки
Історія проукраїнського кіберспортсмена в російській команді завершилася: як це було, і які спричинило наслідки Коля Дендак
Вчора 16:13 506
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі Ярослав Попович
Вчора 11:00 4737
Довбик забив у ворота Барселони 20-й гол у чемпіонаті Іспанії
Довбик забив у ворота Барселони 20-й гол у чемпіонаті Іспанії Андрій Твердохліб
04.05.2024 20:05 1551
Епік в ендшпілі матчу Лутон — Евертон: удар бісіклетою з кількох метрів, героїчні сейви та очманілий погляд тренера господарів
Епік в ендшпілі матчу Лутон — Евертон: удар бісіклетою з кількох метрів, героїчні сейви та очманілий погляд тренера господарів Ігор Чернявський
04.05.2024 14:40 431
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було Коля Дендак
02.05.2024 18:55 1148
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
02.05.2024 13:05 13665
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
01.05.2024 18:41 5617
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів Максим Розенко
01.05.2024 15:37 7080
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна
Останнє коло Чарівника: 30 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Valeriy Ruchka
01.05.2024 15:00 20674 1
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 573
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 335
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 583
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 946
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 996

Результативний удар повз ворота: у чемпіонаті району футболіст зламав електронне табло

Сьогодні 22:01 Коля Дендак 172 0
Результативний удар повз ворота: у чемпіонаті району футболіст зламав електронне табло
#Софія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16 туру чемпіонату Бучанського району між СК Софією та Вишневим відбувся казус. Вже на 10 хвилині поєдинку футболіст "вишень" Максим Слесарєв неточним ударом зламав електронне табло.

Це сталося ще за рахунку 0:0, тому для глядачів на трибунах гра завершилася саме з таким результатом.

Відео

Проте насправді матч видався доволі насиченим на події та завершився результативною нічиєю (3:3). Та і самі забиті м'ячі були доволі ефектними. Зокрема футболісти "вишень" забили один зі своїх голів після довгого розіграшу комбінації.

Зазначимо, що Софія з Софіївської Борщагівки посідає перше місце в турнірній таблиці. У них в активі 38 очок. Команда досі не програла жодного матчу. На другому місці знаходиться саме команда з Вишневого. Вона відстає від лідера на 4 очки.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 8581
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 15847
Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає 15339
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101318
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 407431 13
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера 19354 14
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37245
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100680
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 94056
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71746
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341482 9
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40503