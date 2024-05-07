Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру

Джерело - Чемпіон.

Кайрен Вілсон (12) обіграв Джека Джонса (44) у фіналі чемпіонату світу-2024 зі снукеру в Шеффілді (Англія).

Поєдинок завершився з рахунком 18:14. У першій сесії Кайрен створив разючу перевагу, перемігши у стартових семи фреймах поспіль. У другій частині гри Джонс почав відігруватися. Джек скоротив відставання від Вілсона до 3 фреймів, однак все-таки створити камбек валлійцю не вдалось.

Отже, Вілсон уперше в кар'єрі зумів перемогти на головному турнірі у світі снукеру. До цього найкращим здобутком англійця на змаганні був вихід у фінал 2020 року. Тоді Кайрен поступився у вирішальній грі легендарному Ронні О'Саллівану.

Після останнього удару гравець не стримав емоцій від довгоочікуваного тріумфу.

Just great, great scenes.



Kyren Wilson wins his first World Championship, defeating Jack Jones 18-14.



Played the best snooker in the final and fully deserved it. Love the emotion too.



pic.twitter.com/n5ukyRJHSa — Daniel Hussey (@DanielHussey2) May 6, 2024

Для Джонса цьогорічний ЧС також є унікальним. Гравець став головною сенсацією змагання, після того, як перевершив своє найкраще досягнення (чвертьфінал 2023 року).

Варто додати, що турнір приніс чимало сюрпризів. Зокрема два найкращі снукеристи рейтингу, О'Салліван та Джад Трамп, вилетіли на стадії чвертьфіналу. З чотирьох півфіналістів одразу троє стартували на турнірі з кваліфікації.

Зазначимо, чемпіонат світу традиційно проходить у театрі "Крусебл" в англійському Шеффілді. Найтитулованішими гравцями є О'Салліван та Стівен Хендрі, які вигравали ЧС по 7 разів.

Раніше ми повідомляли, що українські снукеристи, Антон Казаков та Юліан Бойко, не змогли пройти кваліфікацію турніру.