Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру

Кайрен Вілсон (12) обіграв Джека Джонса (44) у фіналі чемпіонату світу-2024 зі снукеру в Шеффілді (Англія).

Поєдинок завершився з рахунком 18:14. У першій сесії Кайрен створив разючу перевагу, перемігши у стартових семи фреймах поспіль. У другій частині гри Джонс почав відігруватися. Джек скоротив відставання від Вілсона до 3 фреймів, однак все-таки створити камбек валлійцю не вдалось.

Отже, Вілсон уперше в кар'єрі зумів перемогти на головному турнірі у світі снукеру. До цього найкращим здобутком англійця на змаганні був вихід у фінал 2020 року. Тоді Кайрен поступився у вирішальній грі легендарному Ронні О'Саллівану.

Після останнього удару гравець не стримав емоцій від довгоочікуваного тріумфу.

