IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі

Переможець бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) втратить пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це повідомляє ESPN.

Організація вирішила, що обов’язковий захист титулу IBF у надважкій вазі проти Філіпа Хрговича прострочений.

Оскільки Усик та Ф’юрі готові провести реванш. Тому переможця їх поєдинку буде позбавлено поясу напередодні бою обов’язкового претендента Філіпа Хрговича з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, бій українця з британцем мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.