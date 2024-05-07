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Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024

Сьогодні 18:37 63 0
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
#Джиро д'Італія

Джерело - Чемпіон.

Італійський спринтер Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович) виграв 4 етап Джиро д’Італія-2024.

Дивлячись на маршрут, здавалося, що етап виглядає чисто спринтерським, однак на тих невеликих пагорбах, які траплялися на шляху, спринтери “втратили” Філіпа Якобсена, який поки явно неготовим до навантажень італійського гранд-туру. 

Надиво довго протримався відрив у виконанні де Бода та Муньоса, яких вдалося наздогнати лише за 5 км до фінішу.

А вже через кілометр раптову атаку здійснив знаний майстер індивідуального ходу Філіпе Ганна, і пелотону вартувало багатьох зусиль її нейтралізувати.

Зрештою, етап таки завершився спринтерськими розбірками, в яких завдяки ідеальному розвозу від Lidl-Trek Сімоне Консонні запустив на фініш свого товариша по команді Мілана, який без особливих проблем випередив Кейдена Гроувза і Філа Баугауса.

Топ-5 четвертого етапу Джиро д’Італія-2024

  1. Джонатан Мілан (Італія , Lidl-Trek)
  2. Кейден Гроувз (Австралія, Alpecin-Deceuninck)
  3. Філ Баугаус (Німеччина, Bahrain-Victorious)
  4. Олав Кой (Нідерланди, Visma – Lease a Bike)
  5. Тім Мерлір (Бельгія, команда Soudal Quick-Step)

Завдяки перемозі Мілан в розбірці спринтерів перехопив чікламінову майку у бельгійця Тіма Мерліра.

Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись саме Мерліру.

Лідерську рожеву майку після чотирьох етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який на 46 секунд у загальному заліку випереджає британця Герайнта Томаса. Додамо, що Погачар впевнено виграв другий етап.

Нагадаємо, в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс з команди Ineos Grenadiers. 

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