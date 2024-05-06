Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) вважає, що Олександр Усик (21-0, 14 КО) буде втікати від нього в першому раунді поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це британець розповів на ютуб-каналі "Frank Warren’s Queensberry Promotions".

"Що станеться в першому раунді? Побачите, як Кролик тікає. Тікай, Кролику, тікай. І я буду бам-бам-бам, буду тим, хто зробить пиріг з кролятини. Але він може й піти агресивно на мене. Хто знає? Це бокс. Дізнаємося 18 травня", — сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.