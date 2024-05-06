Головне
У гонитві за Погачаром: бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д’Італія-2024
Сьогодні 19:17 463
Топклуб АПЛ провів переговори з представниками Судакова
Сьогодні 17:40 2564
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних
Сьогодні 17:17 391
Дніпро-1 з голом Гаджиєва здолав Кривбас у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:43 2327
Іноуе нокаутував Нері та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 15:30 296
На війні загинув славетний український важкоатлет
Сьогодні 13:40 1206
Український жіночий теніс бере нові висоти: дві представниці — у топ-20 рейтингу
Сьогодні 13:03 949
Збірна України з хортингу виграла загальний залік чемпіонату світу
Сьогодні 12:44 314
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну
Сьогодні 12:02 15645
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера
Сьогодні 11:55 17828 10
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 566
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 328
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 577
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 940
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 986

Ернандес дав згоду на перехід у Баварію

Сьогодні 18:13 135 0
Ернандес дав згоду на перехід у Баварію

Джерело - mundodeportivo.com.

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес наступний сезон розпочне у складі Баварії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболіст дав згоду на перехід у німецький клуб. Мюнхенці у французькому латералі бачать заміну Альфонсо Девісу, який близький до переходу в Реал.

Раніше повідомлялося, що Мілан має намір продовжити контракт із Тео. У сезоні-2023/24 француз у 43 матчах забив 5 голів та віддав 10 результативних передач.

Напередодні Мілан розписав мирову з Дженоа Руслана Малиновського.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера 17828 10
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 8297
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 406983 13
Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає 13240
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 15645
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101247
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 49152 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341463 9
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37419 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 162758
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 100446
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62392