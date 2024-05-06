Ернандес дав згоду на перехід у Баварію

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес наступний сезон розпочне у складі Баварії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Футболіст дав згоду на перехід у німецький клуб. Мюнхенці у французькому латералі бачать заміну Альфонсо Девісу, який близький до переходу в Реал.

Раніше повідомлялося, що Мілан має намір продовжити контракт із Тео. У сезоні-2023/24 француз у 43 матчах забив 5 голів та віддав 10 результативних передач.

Напередодні Мілан розписав мирову з Дженоа Руслана Малиновського.