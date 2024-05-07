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Став відомий транслятор Євро-2024 із сокки

Сьогодні 18:55 144 0
Став відомий транслятор Євро-2024 із сокки

Джерело - suspilne.media.

Телеканал Суспільне Спорт транслюватиме чемпіонат Європи-2024 із сокки. 

Континентальна першість відбудеться з 8 по 12 травня у молдовському Кишиневі. На турнірі виступить збірна України. Її суперниками по групі Е стануть команди Франції, Литви, Албанії та Сербії.

Розклад матчів збірної України

  • 8 травня, 13:00 — Україна – Литва;
  • 8 травня, 21:00 — Україна – Сербія;
  • 9 травня, 18:00 — Албанія – Україна;
  • 10 травня, 23:00 — Франція – Україна.

Ігри плей-оф відбудуться 11 та 12 травня. 

Нагадаємо, у 2023 році національна команда України дійшла до фіналу чемпіонату світу, де поступилась збірній Казахстану.

  • Сокка – вид спорту, який є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном.
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