Став відомий транслятор Євро-2024 із сокки

Телеканал Суспільне Спорт транслюватиме чемпіонат Європи-2024 із сокки.

Континентальна першість відбудеться з 8 по 12 травня у молдовському Кишиневі. На турнірі виступить збірна України. Її суперниками по групі Е стануть команди Франції, Литви, Албанії та Сербії.

Розклад матчів збірної України

8 травня, 13:00 — Україна – Литва;

8 травня, 21:00 — Україна – Сербія;

9 травня, 18:00 — Албанія – Україна;

10 травня, 23:00 — Франція – Україна.

Ігри плей-оф відбудуться 11 та 12 травня.

Нагадаємо, у 2023 році національна команда України дійшла до фіналу чемпіонату світу, де поступилась збірній Казахстану.