Став відомий транслятор Євро-2024 із сокки

Джерело - suspilne.media.
Телеканал Суспільне Спорт транслюватиме чемпіонат Європи-2024 із сокки.
Континентальна першість відбудеться з 8 по 12 травня у молдовському Кишиневі. На турнірі виступить збірна України. Її суперниками по групі Е стануть команди Франції, Литви, Албанії та Сербії.
Розклад матчів збірної України
- 8 травня, 13:00 — Україна – Литва;
- 8 травня, 21:00 — Україна – Сербія;
- 9 травня, 18:00 — Албанія – Україна;
- 10 травня, 23:00 — Франція – Україна.
Ігри плей-оф відбудуться 11 та 12 травня.
Нагадаємо, у 2023 році національна команда України дійшла до фіналу чемпіонату світу, де поступилась збірній Казахстану.
- Сокка – вид спорту, який є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном.