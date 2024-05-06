Дніпро-1 обіграв Динамо в матчі жіночого чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Динамо поступилося СК Дніпро-1 у матчі 7 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу сезону-2023/24 в групі "Вибування".

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Після цієї перемоги дніпрянки обійшли київський клуб у турнірній таблиці. Зазначимо, що обидвом командам не загрожує виліт.

Турнірна таблиця

Чемпіонат України з футболу серед жінок

7 тур, 6 травня

Група "Вибування"

Динамо Київ — Дніпро-1 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Мироненко, 1:1 - 24 Борисюк, 1:2 - 70 Аілінкій, 1:3 - 79 Левицька, 2:3 - 90+2 Мироненко

Вилучення: Степанець 22'

Напередодні Верес поступився Маріуполю.

Жіночий чемпіонат України сезону-2023/24 достроково виграла Ворскла.