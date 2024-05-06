Головне
Український жіночий теніс бере нові висоти: дві представниці — у топ-20 рейтингу
Сьогодні 13:03 775
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних
Сьогодні 17:17 0
Дніпро-1 з голом Гаджиєва здолав Кривбас у 27 турі УПЛ
Сьогодні 16:43 723
Іноуе нокаутував Нері та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 15:30 223
На війні загинув славетний український важкоатлет
Сьогодні 13:40 937
Збірна України з хортингу виграла загальний залік чемпіонату світу
Сьогодні 12:44 280
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну
Сьогодні 12:02 15447
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера
Сьогодні 11:55 16530 10
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 09:10 406638 13
Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі
Сьогодні 08:39 264
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 562
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 323
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 573
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 936
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 981

Україна здобула першу олімпійську ліцензію в стрільбі з лука

Сьогодні 16:52 81 0
Україна здобула першу олімпійську ліцензію в стрільбі з лука
#Стрільба з лука, #Олімпіада-2024

Джерело - Base of Ukrainian Sport.

Михайло Усач виборов для України першу олімпійську ліцензію в стрільбі з лука на Ігри-2024 в Парижі. 

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sport. 

Усачу вдалося подолати європейський кваліфікаційний етап, увійшовши до четвірки найкращих. На шляху до півфіналу Михайло в непростому матчу здолав віцечемпіона Олімпіади-2020 Мауро Несполі. 27-річний українець здобув перемогу з рахунком 6:4. 

Нагадаємо, на попередніх Олімпійських іграх, які пройшли в 2021 році в Токіо, Україна у стрільбі з луку була представлена чотирма спортсменами — трьома жінками та одним чоловіком. 

Ліцензія Усача стала для України 95-ю на майбутні Ігри в Парижі. Невдовзі українці спробують здобути ще одну путівку на Олімпіаду-2024 — для цього необхідно вдало виступити на чемпіонаті Європи. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун – про кар'єру, курйози, Маркевича та збірну 15447
Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає Ф'юрі — про бій з Усиком: Побачите, як Кролик тікає 10936
Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера Ганьба дня: s1mple засвітився на концерті російського репера 16530 10
Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу вчергове оновив особистий рекорд 101217
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України 406638 13
Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі Норріс здобув першу перемогу в кар'єрі: результати Гран-прі Маямі 8103
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30843
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100668
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38908
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 100441
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341456 9
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118781