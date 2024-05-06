Україна здобула першу олімпійську ліцензію в стрільбі з лука

Джерело - Base of Ukrainian Sport.

Михайло Усач виборов для України першу олімпійську ліцензію в стрільбі з лука на Ігри-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sport.

Усачу вдалося подолати європейський кваліфікаційний етап, увійшовши до четвірки найкращих. На шляху до півфіналу Михайло в непростому матчу здолав віцечемпіона Олімпіади-2020 Мауро Несполі. 27-річний українець здобув перемогу з рахунком 6:4.

Нагадаємо, на попередніх Олімпійських іграх, які пройшли в 2021 році в Токіо, Україна у стрільбі з луку була представлена чотирма спортсменами — трьома жінками та одним чоловіком.

Ліцензія Усача стала для України 95-ю на майбутні Ігри в Парижі. Невдовзі українці спробують здобути ще одну путівку на Олімпіаду-2024 — для цього необхідно вдало виступити на чемпіонаті Європи.