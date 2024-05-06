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Вплив російських кілерів? У таборі суперника Ломаченка висить огидне ганчір’я

Сьогодні 21:37 Ігор Чернявський 61 0
Вплив російських кілерів? У таборі суперника Ломаченка висить огидне ганчір’я
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Вже найближчої неділі відбудеться поєдинок за титули чемпіона IBF та IBO в легкій вазі між Джорджем Камбососом та Василем Ломаченком. Не секрет, що чимало українських фанатів боксу різко негативно ставляться до Ломаченка, який навіть після повномасштабного вторгнення продовжує підтримувати Російську православну церку московського патріархату. 

Саме тому в травні минулого року, коли Василь бився за звання абсолютного чемпіона світу багато хто підтримував його суперника Девіна Хейні. Так було б і цього разу, якби нинішній опонент Ломи не був… таким же зашквареним персонажем, як і сам Лома. 

У межах медіактивностей щодо майбутнього бою Камбосос неоднарозово робив заяви у ЗМІ на кшталт «спорт поза політикою». Ба більше, Джордж розповідав, що до Ломаченка його готуватимуть «російські кілери». Зокрема, його спаринг-партнером виявився Артур Субханкулов, який перебуває у списку спортсменів, які підтримують війну. 

Квінтесенція огидності Камбососа — це російський триколор, який висить у його тренувальному таборі поруч із прапорами Астралії та Греції (боксер має грецьке коріння). Про це говорять кадри з фільму «Шлях до відродження», присвяченого майбутньому протистоянню ексчемпіонів. 

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