Берінчик — Наваррете: де дивитися бій за звання чемпіона WBO

Джерело - Чемпіон.

19 травня відбудеться бій українця Дениса Берінчика і мексиканця Емануеля Наваррете. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Поєдинок відбудеться на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго, яка здатна вмістити 16 тисяч уболівальників. Орієнтовний початок бою — 5:00 за київським часом.

Дивитися бій онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO, який є ексклюзивним транслятором поєдинків промоутерської компанії Боба Арума Top Rank.

Для того, щоб переглянути бій, потрібно мати одну з чотирьох передплат — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн). Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Пряма трансляція на MEGOGO

У Великій Британії поєдинок транслюватимуть на Sky Sports Action (вартість абонемента на добу складає £11,98, тоді як 1 місяць коштує £34,99).

Американські глядачі зможуть переглянути бій на ESPN+ (вартість одного місяця підписки коштує $10.99).