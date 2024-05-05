Гол дня: 17-річний український воротар відзначився ударом майже зі своєї штрафної

Джерело - Чемпіон.

17-річний український воротар Максим Воронов, який виступає за молодіжну команду бразильського Атлетіко Паранаенсе, забив шалений м'яч у ворота PTSC U-20.

За рахунку 2:2 українець сильно вибив м'яч майже зі свого штрафного майданчика, і той залетів у ворота суперника. Зазначимо, що гол Максима приніс його команді перемогу в матчі.

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Молодий голкіпер є вихованцем харківського Металіста. Він перейшов до клубу з Бразилії у травні минулого року.

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