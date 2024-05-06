ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних

Джерело - ФІФА.
Федерація міжнародних футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила перший в історії рейтинг національних збірних з футзалу.
Варто відзначити тотальну домінацію Бразилії як у чоловічому, так і в жіночому футзалі. Обидві українські команди розташувалися на однаковому місці у своїх рейтингах. На жаль, ФІФА включила до топ-10 і збірні країни-терористки Росії.
Топ-12 чоловічих збірних з футзалу за версією ФІФА
- Бразилія
- Португалія
- Іспанія
- Іран
- Аргентина
- Марокко
- країна-терорист
- Казахстан
- Таїланд
- Франція
- Узбекистан
- Україна
Топ-12 жіночих збірних з футзалу за версією ФІФА
- Бразилія
- Іспанія
- Португалія
- Аргентина
- Колумбія
- Таїланд
- країна-терорист
- Іран
- Японія
- Італія
Восени чоловіча збірна України візьме участь у чемпіонаті світу, який проходитиме з 14 вересня до 6 жовтня в Узбекистані. Минулого місяця команда Олександра Косенка взяла участь у міжнародному турнірі в Литві.