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ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних

Сьогодні 17:17 394 0
ФІФА представила перший в історії рейтинг футзальних збірних
#ФІФА, #Збірна України з футзалу

Джерело - ФІФА.

Федерація міжнародних футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила перший в історії рейтинг національних збірних з футзалу. 

Варто відзначити тотальну домінацію Бразилії як у чоловічому, так і в жіночому футзалі. Обидві українські команди розташувалися на однаковому місці у своїх рейтингах. На жаль, ФІФА включила до топ-10 і збірні країни-терористки Росії. 

Топ-12 чоловічих збірних з футзалу за версією ФІФА

  1. Бразилія
  2. Португалія
  3. Іспанія
  4. Іран
  5. Аргентина
  6. Марокко
  7. країна-терорист
  8. Казахстан
  9. Таїланд
  10. Франція
  11. Узбекистан
  12. Україна

Топ-12 жіночих збірних з футзалу за версією ФІФА

  1. Бразилія
  2. Іспанія
  3. Португалія
  4. Аргентина
  5. Колумбія
  6. Таїланд
  7. країна-терорист
  8. Іран
  9. Японія
  10. Італія

Восени чоловіча збірна України візьме участь у чемпіонаті світу, який проходитиме з 14 вересня до 6 жовтня в Узбекистані. Минулого місяця команда Олександра Косенка взяла участь у міжнародному турнірі в Литві

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