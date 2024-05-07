Гравця Першої ліги доправили в ТЦК на Закарпатті

Гравця першолігового Хуста Миколу Сираша доправили в Територіальний центр комплектування міста Хуст, що на Закарпатті.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, це сталося зранку 7 травня на вокзалі в Хусті. Працівники ТЦК зупинили Миколу та відвезли його у відділення.

Згідно з профілем гравця на сайті Української асоціації футболу, на початку лютого Сиврашу виповнилося 25 років, тож за новим законом він підпадає під мобілізацію.