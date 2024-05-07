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Гравця Першої ліги доправили в ТЦК на Закарпатті

Сьогодні 22:38 401 0
Гравця Першої ліги доправили в ТЦК на Закарпатті
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Хуст

Джерело - Telegram-канал Костянтина Андріюка.

Гравця першолігового Хуста Миколу Сираша доправили в Територіальний центр комплектування міста Хуст, що на Закарпатті. 

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі. 

За його інформацією, це сталося зранку 7 травня на вокзалі в Хусті. Працівники ТЦК зупинили Миколу та відвезли його у відділення. 

Згідно з профілем гравця на сайті Української асоціації футболу, на початку лютого Сиврашу виповнилося 25 років, тож за новим законом він підпадає під мобілізацію. 

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