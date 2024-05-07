Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом

Боксер з українським паспортом проведе свій поєдинок в Австралії 12 травня.

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) визначать нового чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі (до 61,2 кг) 12 травня 2024 року, на RAC Arena в австралійському Перті. Нагадаємо, цей пояс став вакантним після того, як його звільнив Девін Хейні, який перейшов у першу напівсередню вагу.

За оцінкою Чемпіона, за вихід у ринг Ломаченко отримає гонорар 1,5-2 мільйонів доларів. Зараз можна спрогнозувати тільки приблизну суму, тому що вона залежить від результатів продажу цього поєдинку в форматі PPV (pay-per-view - сплачуй та дивись). Зазвичай боксер отримує певний відсоток від цього продажу. Вартість PPV Ломаченко — Камбосос становить 69,95 австралійських доларів, що дорівнює 46 американським доларам. Продаж телетрансляції — основне джерело доходів з івенту (на другому місці — продаж квитків) і, відповідно, має найбільший вплив на формування гонорару боксерів.

Утім, навіть якщо оптимістичні прогнози за продажами PPV будуть підтверджені, “чистий” гонорар уродженця Білгород-Дністровського буде складати значно менше мільйона доларів. Тому що з 2 мільйонів потрібно сплатити податки в Австралії (боксери платять податки в тій країні, де проводять бій), 10 відсотків з гонорару — менеджеру Ломаченка Егісу Клімасу та гонорари решті членів своєї команди. А також поділити гонорар навпіл зі своїм батьком і тренером Анатолієм Ломаченком. Якщо в світі професійного боксу боксер платить тренеру або 10 відсотків від гонорару, або іншу фіксовану суму, то, Ломаченко-молодший ще на початку своєї професійної боксерської кар’єри наполягав на розподіленні своїх гонорарів із наставником у пропорції 50 на 50.

Максим Розенко, Чемпіон

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