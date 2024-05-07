Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім тен Гага

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Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг збереже свою посаду до завершення сезону-2023/24.

Про це інформує The Telegraph.

Керівництво клубу не буде звільняти нідерландського фахівця до фіналу Кубку Англії навіть попри незадовільні результати. Його майбутнє у клубі буде вирішене після завершення сезону.

Нагадаємо, після розгромної поразки від Крістал Пелеса в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги з'явилась інформація, що Манчестер Юнайтед може обмінятися тренерами з Баварією.

54-річний тен Гаг очолив клуб влітку 2022 року. З МЮ він здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубка Англії. Наразі клуб посідає восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії з 54 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 12 травня проти Арсенала.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью хоче знову очолити Манчестер Юнайтед.