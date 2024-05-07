Головне
Джиро та суворі реалії українського велоспорту
Сьогодні 13:17 3109
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Сьогодні 16:44 307
Лінник оновив рекорд України на 200 м вільним стилем, який тримався 16 років
Сьогодні 09:25 2804
ПСЖ прийме Боруссію в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 320 1
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 09:00 534
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки
Сьогодні 08:06 11501
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом
Сьогодні 06:30 24848 2
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру
Сьогодні 01:01 7505
Ліон вирвав перемогу над Ліллем у неймовірному матчі з 7 голами
Сьогодні 00:27 443
Крістал Пелес сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед у матчі АПЛ
Сьогодні 00:03 735
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 599
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 358
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 608
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 970
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1022

Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім тен Гага

\
Сьогодні 17:16 126 0
Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім тен Гага
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - telegraph.co.uk.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг збереже свою посаду до завершення сезону-2023/24.

Про це інформує The Telegraph.

Керівництво клубу не буде звільняти нідерландського фахівця до фіналу Кубку Англії навіть попри незадовільні результати. Його майбутнє у клубі буде вирішене після завершення сезону.

Нагадаємо, після розгромної поразки від Крістал Пелеса в матчі 36 туру Англійської Прем'єр-ліги з'явилась інформація, що Манчестер Юнайтед може обмінятися тренерами з Баварією.

54-річний тен Гаг очолив клуб влітку 2022 року. З МЮ він здобув перемогу в Кубку ліги та двічі виходив у фінал Кубка Англії. Наразі клуб посідає восьму сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії з 54 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 12 травня проти Арсенала.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью хоче знову очолити Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
КДК УАФ оштрафував Динамо КДК УАФ оштрафував Динамо 9228 3
Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру Вілсон уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру 7505
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом 24848 2
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки Рейтинг HLTV: NAVI зберегли свою позицію, Monte піднялися на 2 сходинки 11501
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 13617
Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір Юлія Довбик: Вірю, що чемпіонат Європи — це наш турнір 14217
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24236
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38952
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 66433
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82950
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21997 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 110040