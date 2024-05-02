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10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було

Сьогодні 18:55 Коля Дендак 342 0
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
#Донбас Арена, #Маріуполь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Рівно 10 років минуло з останнього матчу Шахтаря на домашньому стадіоні "Донбас Арена". 2 травня 2014 року "гірники" впевнено перемогли у поєдинку 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2013/14 проти тоді ще Іллічівця.

Перший гол у зустрічі забив захисник маріупольців Микола Іщенко, який на 26 хвилині зрізав м’яч у власні ворота після прострілу Ілсіньйо.

На початку другого тайму Андрій Тотовицький зрівняв рахунок ударом головою, проте Луїс Адріано майже одразу поновив перевагу Шахтаря, а на 82 хвилині завдяки помилці воротаря Іллічівця дальнім ударом забив Дуглас Коста.

Підсумок — 3:1 на користь Шахтаря. Донеччани без проблем перемогли своїх суперників і ще на крок наблизились до 5 чемпіонства поспіль.

Чемпіонат України УПЛ-2013/14
Донбас Арена, 18 017 глядачів
28 тур, 2 травня

Шахтар — Іллічівець 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Іщенко (о.г.), 1:1 - 58 Тотовицький, 2:1 - 67 Луїс Адріано, 3:1 - 82 Дуглас Коста

Шахтар: П'ятов, Срна, Кривцов, Ракицький, Соболь, Фернандо (Дуглас Коста, 63), Фред, Тайсон, Тейшейра (Бернард, 68), Ілсіньйо (Степаненко, 77), Луїс Адріано

Іллічівець: Гальчук, С. Шевчук (Цюпа, 85), Яворський (Мішньов, 72), Мандзюк, Чурко (Кисіль, 67), Гречишкін, Іщенко, Ордець, Путівцев, Бутко, Тотовицький

Попередження: 86 Ракицький — 49 Мандзюк, 51 Яворський, 82 Шевчук

Відео

Тоді "гірники" ще не знали, що за наступні 10 років вони більше не зіграють жодного матчу в Донецьку. Сепаратистські рухи на Донбасі, спонсоровані Росією, позбавили Шахтар домашнього стадіону, який не так давно визнали однією з найкращих арен у світі.

Після такого потрясіння в підопічних Мірчі Луческу був ненайкращий наступний сезон, в якому київське Динамо впевнено перемогло і перервало 5-річну серію Шахтаря. Донецький клуб подорожував по Україні в пошуках нового дому. Вони зупинялися то у Львові, то у Харкові, то у Києві, проте жодне з цих міст не стало новим домом для команди.

"Донбас Арена — це один з найкращих стадіонів Європи та рідний дім Шахтаря. Усі найцінніші моменти ми пережили в Донецьку, разом з нашими вболівальниками, саме на цьому стадіоні. Заповнені трибуни Донбас Арени завжди створювали неймовірну атмосферу футбольного свята, надихали нашу команду на красиву гру й великі перемоги.

Після початку війни на Донбасі ми проводили свої домашні матчі на різних стадіонах України та Європи, і ми дуже вдячні цим містам за теплий прийом, але ніщо не замінить для нас Донецька й Донбас Арени. Тому Шахтар живе мрією одного дня повернутися додому, до свого міста, вільного українського Донецька, на свій рідний стадіон і знову радувати своїх уболівальників яскравою грою та перемогами на Донбас Арені", — сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

Стадіон "гірників" також страждає без рідної команди. Спустілі трибуни і досі нагадують про легендарні матчі проти Манчестер Юнайтед, Ювентуса, Челсі, Барселони та інших. У пам'яті й зараз з'являються моменти неймовірних перемог на Донбас Арені. А зараз там пустка. Боляче дивитися на те, що Росія зробила з домом Шахтаря.

Проте сподіваємося, що невдовзі донеччани повернуться додому і на переповненому стадіоні знову залунає гімн Ліги чемпіонів і гімн України.

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