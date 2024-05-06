Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Українка Марта Костюк завдяки виходу в фінал престижного турніру в Штутгарті піднялася на одну позицію та наразі є 20-ю у світі. Попри виліт у другому колі турніру в Мадриді, Марта оновила особистий рекорд. Вперше в історії дві українських тенісистки одночасно входять до топ-20 рейтингу.
Прогресу досягла й Дарія Снігур (121), що саме виграла свій 10-й титул на рівні ITF у грузинській Лопоті, — піднялася на чотири сходинки.
Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська мінімально покращили свої місця в рейтингу (31 та 33 відповідно), а Леся Цуренко після сенсаційного програшу в Мадриді 18-річній філіппінці Александрі Еалі опустилася на 3 сходинки.
Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію (19) після поразки в другому колі турніру в Мадриді.
Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка в фіналі Mutua Madrid Open обіграла білоруку Аріну Соболенко (2).
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іґа Швьонтек (Польща)
|10910
|2 (2)
|Арина Соболенко
|7498
|3 (3)
|Коко Ґофф (США)
|7313
|4 (4)
|Єлєна Рибакіна (Казахстан)
|6673
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4655
|6 (7)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|4090
|7 (8)
|Чжен Ціньвень (Китай)
|3945
|8 (6)
|
Марія Саккарі (Греція)
|3925
|9 (9)
|Он Жабер (Туніс)
|3748
|10 (10)
|Олена Остапенко (Латвія)
|3493
|19 (18)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2400
|20 (21)
|Марта Костюк (Україна)
|2235
|
31 (32)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1666
|33 (34)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1590
|44 (41)
|Леся Цуренко (Україна)
|1308
|121 (125)
|Дарія Снігур (Україна)
|660
|138 (142)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|551
|171 (176)
|Катерина Байндль (Україна)
|426
|180 (181)
|Катаріна Завацька (Україна)
|414
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!