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Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок.
Сьогодні 09:10 404277 13
Рейтинг WTA: Костюк вперше потрапила до топ-20, Світоліна залишилася першою ракеткою України
Фото - Jimmie48 Photography
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь. 

Українка Марта Костюк завдяки виходу в фінал престижного турніру в Штутгарті піднялася на одну позицію та наразі є 20-ю у світі. Попри виліт у другому колі турніру в Мадриді, Марта оновила особистий рекорд. Вперше в історії дві українських тенісистки одночасно входять до топ-20 рейтингу.

Прогресу досягла й Дарія Снігур (121), що саме виграла свій 10-й титул на рівні ITF у грузинській Лопоті, — піднялася на чотири сходинки.

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська мінімально покращили свої місця в рейтингу (31 та 33 відповідно), а Леся Цуренко після сенсаційного програшу в Мадриді 18-річній філіппінці Александрі Еалі опустилася на 3 сходинки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію (19) після поразки в другому колі турніру в Мадриді.

Загальний залік продовжує впевнено очолювати полька Іґа Швьонтек, яка в фіналі Mutua Madrid Open обіграла білоруку Аріну Соболенко (2).

 Рейтинг WTA

(оновлено 6 травня 2024 року)

1 (1) Іґа Швьонтек (Польща) 10910
2 (2) Арина Соболенко 7498
3 (3) Коко Ґофф (США) 7313
4 (4) Єлєна Рибакіна (Казахстан) 6673
5 (5) Джессіка Пегула (США) 4655
6 (7) Маркета Вондроушова (Чехія) 4090
7 (8) Чжен Ціньвень (Китай) 3945
8 (6) 

Марія Саккарі (Греція)

 3925
9 (9) Он Жабер (Туніс) 3748
10 (10) Олена Остапенко (Латвія) 3493
19 (18) Еліна Світоліна (Україна) 2400
20 (21) Марта Костюк (Україна) 2235

31 (32)

 Ангеліна Калініна (Україна) 1666
33 (34) Даяна Ястремська (Україна) 1590
44 (41) Леся Цуренко (Україна) 1308
121 (125) Дарія Снігур (Україна) 660
138 (142) Юлія Стародубцева (Україна) 551
171 (176) Катерина Байндль (Україна) 426
180 (181) Катаріна Завацька (Україна) 414

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