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Іноуе назвав свого наступного суперника

Сьогодні 18:30 112 0
Іноуе назвав свого наступного суперника
#Іноуе

Джерело - talksport.com.

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (27-0, 24 КО) наступний бій хоче провести проти обов'язкового претендента на титул IBF Сема Гудмана (18-0, 8 КО) з Австралії.

Цитує боксера talkSPORT.

"Я з нетерпінням чекаю на переговори про бій проти Сема Гудмана у вересні", - сказав Інуе.

Гудман закликав Іноуе вийти з ним на ринг, або відмовитися від титулів.

"Я був обов’язковим претендентом понад рік – відмовся від титулів або бийся зі мною. Давайте займемося цим", - зазначив Сем.

Напередодні японець достроково переміг мексиканця Луїса Нері (35-2, 27 КО). Рефері зупинив двобій у шостому раунді після того, як Наоя втретє відправив суперника в нокдаун.

Гудман у своєму останньому поєдинку розібрався з Марком Шлейбсом (13-3, 9 КО). Бій достроково завершився у четвертому раунді.

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