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Екстренер Олександрії очолив Шериф

Сьогодні 15:55 96 0
Екстренер Олександрії очолив Шериф
#Футбольні трансфери, #Шериф, #Юрій Гура

Джерело - fc-sheriff.com.

Шериф з Молдови призначив Юрія Гуру на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією ЗМІ, контракт підписаний на один сезон.

Останнім клубом 47-річного Гури була Олександрія, яку він покинув наприкінці 2022 року. 

Зазначимо, що у березні тираспольський клуб припинив співпрацю з українським тренером Романом Пилипчуком. До цього часу обов'язки наставника виконував Іван Михайлов.

Шериф наразі йде на другому місці чемпіонату Молдови, відставання від лідера Петрокуба складає 5 балів.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Шериф тренував Юрій Вернидуб, який після останнього матчу на чолі тираспольського клубу відразу повернувся в Україну, щоб вступити до лав ЗСУ. 

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