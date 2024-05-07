Екстренер Олександрії очолив Шериф

Шериф з Молдови призначив Юрія Гуру на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. За інформацією ЗМІ, контракт підписаний на один сезон.

Останнім клубом 47-річного Гури була Олександрія, яку він покинув наприкінці 2022 року.

Зазначимо, що у березні тираспольський клуб припинив співпрацю з українським тренером Романом Пилипчуком. До цього часу обов'язки наставника виконував Іван Михайлов.

Шериф наразі йде на другому місці чемпіонату Молдови, відставання від лідера Петрокуба складає 5 балів.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Шериф тренував Юрій Вернидуб, який після останнього матчу на чолі тираспольського клубу відразу повернувся в Україну, щоб вступити до лав ЗСУ.