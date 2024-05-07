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28.04.2024 07:21 1022

Усик опублікував звернення до Ф’юрі

Сьогодні 17:41 116 0
Усик опублікував звернення до Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Усик - Ф'юрі, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) звернувся до володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) перед їх двобоєм.

"Не можу дочекатися, щоб нарешті побачити тебе в ринзі", – написав український боксер в Instagram.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг.

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