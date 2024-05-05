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Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі

Сьогодні 11:00 Ярослав Попович 108 0
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український велосипедист Ярослав Попович, який зараз є спортивним директором Lidl-Trek, напередодні Джиро д'Італія відкриває свій блог на Чемпіоні. Він розповідатиме про закулісну кухню професійного велоспорту. У першій темі Попович розкриває, як команда готується до змагань та які івенти проводить у ці дні. 

Активності команди до змагань

У нас змагання, такі як Джиро д'Італія, Тур де Франс, Вуельта Іспанія — це три багатоденні змагання, які тривають 21 етап. 

Ми до них готуємося дуже відповідально, але набагато довше. Якщо на прості змагання ми приїжджаємо за день чи два, то сюди ледь не за 4 дні, хтось за 5. Тому що є багато речей, які потрібно підготувати. Спортсмени приїжджають у середу, якщо змагання в суботу. Ми їх зустрічаємо в аеропорту, а тоді привозимо в готель, де вже відбувається брифінг. 

У четвер спортсмени проходять медогляд, допінг-контроль. Потім вони тренуються, після чого в нас завжди проводиться івент для наших спонсорів. До прикладу, минулого року на Вуельта Іспанія ми стартували в Барселоні, то там проводили івент у супермаркеті Lidl, бо це наш спонсор, а також нашим спонсором є Trek. Ми часто проводимо в їхніх магазинах заходи. В Італії ми стартуємо в місті Торіно й на велотреку ми провели івент із дітьми: було 300 діточок у кепках Lidl та з прапорцями компанії.

Наші хлопці приїхали на автобусі, десь близько години ми там пробули, діти отримали автографи, поставили запитання про велоспорт. Після цього ми повернулися в готель, де хлопці вже відпочивали, поїли, у них був масаж, а потім вони спілкувалися зі спортивними директорами з приводу тактики та планів. Також у цей день відбувається презентація команд і гонки в центрі міста. Хлопців представляли перед публікою, була фотосесія, а після ми знову повернулися до готелю, вони повечеряли й пішли спати. 

П’ятниця — вже менш насичений день, адже ми стараємося перед змаганнями не завантажувати їх сильно, щоб вони відпочили і ментально. Тож спортсмени покаталися, було тренування, відпочинок, хтось ще інтерв’ю давав, потім масаж. Для хлопців масаж — це як поїсти. А в суботу вже змагання, починаються такі, можна сказати, одноманітні дні, бо "змагання — відпочинок — їжа". 

До слова, Джиро д'Італія стартував 4 травня на околицях міста Турина та завершиться в Римі 26 травня. Маршрут протяжністю 3400,8 км прокладено територією Італії. 

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