Мбаппе обрав ігровий номер у Реалі

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе влітку стане гравцем мадридського Реала. Форвард вже визначився з ігровим номером.

Про це повідомляє Le Parisien.

Досягнута домовленість, що у новому клубі гравець буде грати під номером 10. Даний номер Кіліан носить у ПСЖ та в збірній Франції.

Наразі власником футболки з 10 номером у "галактікос" є Лука Модрич. За повідомленнями джерела, досвідчений півзахисник залишить команду після закінчення сезону. Його контракт розрахований до кінця червня.

Раніше повідомлялося, що француз підписав 5-річний контракт із Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 44 матчі за ПСЖ, у яких відзначився 42 голами та віддав 10 результативних передач.