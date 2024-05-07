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28.04.2024 07:21 1022

Мбаппе обрав ігровий номер у Реалі

Сьогодні 16:39 176 0
Мбаппе обрав ігровий номер у Реалі
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - leparisien.fr.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе влітку стане гравцем мадридського Реала. Форвард вже визначився з ігровим номером.

Про це повідомляє Le Parisien.

Досягнута домовленість, що у новому клубі гравець буде грати під номером 10. Даний номер Кіліан носить у ПСЖ та в збірній Франції.

Наразі власником футболки з 10 номером у "галактікос" є Лука Модрич. За повідомленнями джерела, досвідчений півзахисник залишить команду після закінчення сезону. Його контракт розрахований до кінця червня.

Раніше повідомлялося, що француз підписав 5-річний контракт із Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 44 матчі за ПСЖ, у яких відзначився 42 голами та віддав 10 результативних передач.

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