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Мейвезер анонсував велике оголошення

Сьогодні 18:35 165 0
Мейвезер анонсував велике оголошення
#Бокс, #Флойд Мейвезер

Джерело - Instagram Флойда Мейвезера.

Колишній чемпіон світу з боку Флойд Мейвезер зробить велике оголошення в середу, 15 травня. 

Про це він повідомив у своєму Instagram. 

На постері, який опублікував Флойд написано «Слідкуйте за майбутнім поєдинком», а також розміщено хештег #МейвезерМехіко. Судячи з усього, саме 15 травня стане відоме ім’я його наступного суперника.

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Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Нагадаємо, останній на даний момент професійний бій 47-річного Флойда відбувся в серпні 2017 року — тоді він нокаутував зірку UFC Конора Макгрегора. Після того один із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі провів ще кілька виставкових поєдинків. 

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