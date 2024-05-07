Усик Ф'юрі: де дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 18 на 19 травня відбудеться головний бій року — українець Олександр Усик і британець Тайсон Ф'юрі визначать абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Українець володіє поясами WBA, WBO та IBF, у британця — WBC.

Поєдинок відбудеться на Кінгдом Арені в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), яка здатна вмістити 26 тисяч уболівальників. Орієнтовний початок бою — 1:00 за київським часом.

Наш сайт проведе онлайн-марафон тижня бою та текстову трансляцію поєдинку. Слідкуйте за ексклюзивними новинами з місця подій, інсайдами від Максима Розенка на Чемпіоні.

Дивитися бій онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO, який є ексклюзивним транслятором поєдинків промоутерської компанії Боба Арума Top Rank.

Для того, щоб переглянути бій, потрібно мати одну з чотирьох передплат — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн). Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Пряма трансляція на MEGOGO

Протягом усього вечора боксу в Саудівській Аравії, який очолить бій Усик — Ф’юрі, на MEGOGO буде тривати велика студія, а також трансляція андеркарду. Медіасервіс покаже всі поєдинки, які передуватимуть головній події, окрім бою росіянина Сергія Ковальова.

У Великій Британії чемпіонський двобій транслюватиме стрімінгова платформа DAZN у режимі PPV (Pay-per-view). Для чинних підписників сервісу бій коштуватиме 23,99 фунта стерлінгів, для нових — 24,99.

Американські глядачі матимуть змогу переглянути бій на ESPN+ PPV. Весь захід коштує $69,99.