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28.04.2024 07:21 1022

Жіноча збірна України провела два контрольні матчі з Францією

Сьогодні 17:36 102 0
Жіноча збірна України провела два контрольні матчі з Францією
#Жіноча збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з волейболу провела два контрольні матчі з Францією в межах підготовки до Золотої Євроліги. 

Обидві гри відбулися у французькому місті Мюлуз.

У першому поєдинку підопічні Івана Пєткова програли 1:3. "Синьо-жовті" забрали першу партію з рахунком 25:21, але віддали три наступні поспіль, зокрема з рахунком 15:25 у другому сеті.

В іншому матчі Україна зуміла взяти реванш — 3:2. Спортсменки програли перші дві партії, проте зуміли переломити хід гри та зробити камбек. Особливої уваги заслуговує третя партія (25:8), в якій українки здійснили ривок з 17 результативних розіграшів поспіль.

Контрольні матчі жіночих національних збірних
Мюлуз (Франція)

Франція – Україна

3:1 (21:25, 25:15, 25:23, 25:20)

2:3 (25:22, 25:20, 8:25, 18:25, 9:15)

Зазначимо, попереду у збірної України запланований навчально-тренувальний збір у Болгарії, де волейболістки мають намір провести ще два контрольні поєдинки – з командами Болгарії та Бельгії.

Перший матч у Золотій Євролізі підопічні Пєткова проведуть 18 травня в Естонії проти збірної Словенії.

Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024

  • 18 травня: Україна — Словенія (господар — Естонія)
  • 19 травня: Естонія — Україна (Естонія)
  • 25 травня: Україна — Словаччина (Австрія)
  • 26 травня: Австрія — Україна (Австрія)
  • 31 травня: Чехія — Україна (Україна)
  • 2 червня: Україна — Бельгія (Україна)

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