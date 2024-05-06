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Динамо встановило новий рекорд чемпіонатів України

Сьогодні 10:44 199 0
Динамо встановило новий рекорд чемпіонатів України
Фото: ФК Динамо
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо встановило новий рекорд чемпіонатів України за кількістю перемог.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Звитяга над Колосом у 27 турі Української Прем'єр-ліги стала 700-ою для "біло-синіх" в УПЛ. Більшу частину перемог кияни здобули на своєму полі (379), і трохи менше на виїзді (321).

Ювілейні перемоги Динамо в УПЛ

  • 1: 07.03.1992, Металіст (2:1), головний тренер — Анатолій Пузач
  • 100: 16.05.1996, Нива Вінниця (1:0), Йожеф Сабо
  • 200: 16.07.2000, Таврія (3:0), Валерій Лобановський
  • 300: 13.03.2005, Оболонь (3:1), Йожеф Сабо
  • 400: 23.05.2009, Львів (1:0), Юрій Сьомін
  • 500: 06.04.2014, Металіст (4:2), Олег Блохін
  • 600: 08.12.2018, Карпати (4:0), Олександр Хацкевич
  • 700: 05.05.2024, Колос (5:0), Олександр Шовковський.

Нагадаємо, столичний клуб продовжує вести боротьбу за чемпіонство в сезоні-2023/24 проти донецького Шахтаря. У минулому турі "гірники" розгромили одеський Чорноморець та зберегли дистанцію від Динамо у 4 бали.

У наступному турі команди зустрінуться між собою. Поєдинок відбудеться у суботу, 11 травня, початок — о 18:00 за київським часом.

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