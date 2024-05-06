Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо встановило новий рекорд чемпіонатів України за кількістю перемог.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Звитяга над Колосом у 27 турі Української Прем'єр-ліги стала 700-ою для "біло-синіх" в УПЛ. Більшу частину перемог кияни здобули на своєму полі (379), і трохи менше на виїзді (321).

Ювілейні перемоги Динамо в УПЛ

1: 07.03.1992, Металіст (2:1), головний тренер — Анатолій Пузач

100: 16.05.1996, Нива Вінниця (1:0), Йожеф Сабо

200: 16.07.2000, Таврія (3:0), Валерій Лобановський

300: 13.03.2005, Оболонь (3:1), Йожеф Сабо

400: 23.05.2009, Львів (1:0), Юрій Сьомін

500: 06.04.2014, Металіст (4:2), Олег Блохін

600: 08.12.2018, Карпати (4:0), Олександр Хацкевич

700: 05.05.2024, Колос (5:0), Олександр Шовковський.

Нагадаємо, столичний клуб продовжує вести боротьбу за чемпіонство в сезоні-2023/24 проти донецького Шахтаря. У минулому турі "гірники" розгромили одеський Чорноморець та зберегли дистанцію від Динамо у 4 бали.

У наступному турі команди зустрінуться між собою. Поєдинок відбудеться у суботу, 11 травня, початок — о 18:00 за київським часом.