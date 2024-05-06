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28.04.2024 07:21 976

Ломаченко: Моя кар’єра майже завершена

Сьогодні 13:25 512 0
Ломаченко: Моя кар’єра майже завершена
#Василь Ломаченко

Джерело - foxsports.com.

Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) готовий завершити свою професійну кар'єру.

Про це 36-річний спортсмен розповів у коментарі Fox Sports.

"Моя кар’єра майже завершена, звичайно. Скільки років буде, один, два, три, і все. Але я думаю, що у мене все ще є трохи сили.

Скільки конкретно років я ще буду битися? Я й сам поки що не знаю. Це важке питання. У цьому віці кожен бій дається важко. Непросто і відновлюватися після поєдинків", – заявив Ломаченко.

Наступний бій українець проведе за титул IBF у легкій вазі проти австралійського бійця Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). Поєдинок відбудеться 12 травня в Австралії.

У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.

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