Ломаченко: Моя кар’єра майже завершена

Джерело - foxsports.com.
Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) готовий завершити свою професійну кар'єру.
Про це 36-річний спортсмен розповів у коментарі Fox Sports.
"Моя кар’єра майже завершена, звичайно. Скільки років буде, один, два, три, і все. Але я думаю, що у мене все ще є трохи сили.
Скільки конкретно років я ще буду битися? Я й сам поки що не знаю. Це важке питання. У цьому віці кожен бій дається важко. Непросто і відновлюватися після поєдинків", – заявив Ломаченко.
Наступний бій українець проведе за титул IBF у легкій вазі проти австралійського бійця Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). Поєдинок відбудеться 12 травня в Австралії.
У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.