Ломаченко: Моя кар’єра майже завершена

Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) готовий завершити свою професійну кар'єру.

Про це 36-річний спортсмен розповів у коментарі Fox Sports.

"Моя кар’єра майже завершена, звичайно. Скільки років буде, один, два, три, і все. Але я думаю, що у мене все ще є трохи сили.

Скільки конкретно років я ще буду битися? Я й сам поки що не знаю. Це важке питання. У цьому віці кожен бій дається важко. Непросто і відновлюватися після поєдинків", – заявив Ломаченко.