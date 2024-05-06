Атлетико може повернути Фелікса з Барселони

Португальський вінгер Жоау Фелікс наступний сезон може розпочати в мадридському Атлетико.

Про це повідомляє AS.

"Матрацники" можуть повернутися гравця, який наразі на правах оренди грає за Барселону. Однією з причин такого рішення є те, що керівництво клубу не зможе його продати за бажану суму, яку вони оцінили в 60 млн євро.

Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року. Раніше він заявляв, що хоче залишитися у каталонському клубі.

У поточному сезоні Фелікс відіграв 41 матч за Барселону в усіх турнірах. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів.

Напередодні Атлетико обіграло Мальорку. Команда з 67 очками наразі посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.