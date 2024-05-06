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28.04.2024 07:21 981

Атлетико може повернути Фелікса з Барселони

Сьогодні 16:29 97 0
Атлетико може повернути Фелікса з Барселони
Фото - Getty Images
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Атлетико Мадрид, #Жоау Фелікс

Джерело - as.com.

Португальський вінгер Жоау Фелікс наступний сезон може розпочати в мадридському Атлетико.

Про це повідомляє AS.

"Матрацники" можуть повернутися гравця, який наразі на правах оренди грає за Барселону. Однією з причин такого рішення є те, що керівництво клубу не зможе його продати за бажану суму, яку вони оцінили в 60 млн євро.

Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року. Раніше він заявляв, що хоче залишитися у каталонському клубі.

У поточному сезоні Фелікс відіграв 41 матч за Барселону в усіх турнірах. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів.

Напередодні Атлетико обіграло Мальорку. Команда з 67 очками наразі посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.

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