Коноплянка, Пятов, Воронін та Шевченко зіграють в одній команді

Джерело - Чемпіон.

Ексгравці національної збірної України Андрій Пятов, Євген Коноплянка та Андрій Воронін увійшли до складу української команди UA Steel, яка візьме участь у медіатурнірі з мініфутболу Kings World Cup.

Про це команда повідомила на офіційній сторінці в Інстаграмі.

Також, частиною UA Steel стане хавбек низки українських клубів Валерій Федорчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UKRAINE STEEL TEAM 🇺🇦 (@ua.steel.team)

Раніше ми повідомляли, що за українську команду виступатимуть президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та відомий український блогер Михайло Лебіга.

Медіалігу Kings League створив колишній захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке. Турнір Kings World Cup відбудеться у мексиканському Монтерреї з 26 травня до 8 червня. У змаганні візьмуть участь 32 команди.

Зазначимо, Шевченко вже брав участь у турнірі Піке в червні 2023 року. Екснападник Мілана виступав за Ultimate Mostoles.