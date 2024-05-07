Ексгравець українських грандів і збірної: став відомий ще один учасник команди Шевченка в медіалізі Піке

Джерело - Instagram Жуніора Мораєса.

Колишній нападник Динамо, Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс став ще одним учасником української медіакоманди UA Steel, яка зіграє на турнірі Kings League.

Про це форвард з українським паспортом повідомив у своєму Instagram.

«З великою радістю повідомляю, що буду частиною збірної України в Kings League — події, яка проходитиме з 26 травня до 8 червня в Монтерреї, Мексика. Kings World Cup — це футбольний турнір, у якому кожна команда складається з 7 гравців. 32 команди змагатимуться за трофей у матчах, які триватимуть два тайми по 20 хвилин», — написав Мораєс.

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Організацією Kings League займається колишній захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке. Першими учасниками UA Steel стали Андрій Шевченко та блогер Михайло Лебіга, пізніше стало відомо, що до української команди доєднаються ще чотири відомих українських ексфутболісти.

Жуніор Мораєс — один із найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. У складі донецького Металурга, Шахтаря та Динамо він забив 97 голів в Українській Прем’єр-лізі. Через повномасштабне вторгнення Жуніор повернувся у Бразилію, але він долучається до підтримки та допомоги українському народу. Нещодавно Мораєс подав позов до ФІФА на один із колишніх клубів.