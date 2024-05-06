Ф’юрі: Я поважаю Усика як людину, і поважаю його боксерську кар'єру

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) повідомив, що він поважає Олександра Усика (21-0, 14 КО) як людину, і як боксера.

Про це боксер розповів на ютуб-каналі "Frank Warren’s Queensberry Promotions".

"Готуючись до Усика я важко тренуюсь, роблю все, що в моїх силах. Я поважаю його як людину, адже він вірянин та сім’янин, як і я. А я поважаю це більше, ніж будь-яке інше боксерське досягнення. Але я також поважаю його боксерську кар’єру, тому що він був олімпійським чемпіоном, абсолютом у крузервейті, він є об’єднаним чемпіоном, і ви маєте поважати це", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.