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Безсоромна сволота: ексгравець Динамо вилаяв журналістку у відповідь на гостре запитання

Сьогодні 22:10 Ігор Чернявський 242 0
Безсоромна сволота: ексгравець Динамо вилаяв журналістку у відповідь на гостре запитання
#Динамо Київ, #Каха Каладзе

Джерело - Чемпіон.

Останнім часом у Грузії загострюється протистояння між народом та проросійським урядом. З кожним днем на вулиці Тбілісі виходять усе більше й більше людей, які прагнуть скасувати ганебний закон про іноагентів.

У цій історії можна простежити чимало паралелей з нашою Революцією гідності, адже грузинська влада намагається жорстоко придушити протести, застосовуючи водомети, сльозогінний газ та навіть резинові кулі.

Одним із головних антагоністів є відомий ексфутболіст, якого в Україні пам’ятають за виступами у складі Динамо – Каха Каладзе. Зараз же він обіймає посади мера Тбілісі та генерального секретаря партії «Грузинська мрія». На жаль, у своїй політичній діяльності ексдинамівець підтримує проросійські ідеї. Наприклад, рік тому Каладзе не підтримав санкції проти Росії.

А зовсім нещодавно Кахабер нагрубіянив журналістці, яка запитала його про використання гумових куль у ході сутичок між протестувальниками та спецназівцями. Міністерство внутрішніх справ Грузії цинічно заперечує, що силовики стріляли ними по людях, але ж від правди нікуди не втечеш.

Тож під час спілкування з пресою Каладзе не придумав нічого ліпшого, окрім як перейти на особистості та ображати журналістку, яка не побоялася поставити гостре запитання. Зокрема, він назвав її «безсоромною сволотою», а також «нахабною та невихованою».

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