Сікан розповів про різницю між ван Леувеном та Пушичем

Джерело - SportArena.

Нападник Шахтаря Данило Сікан вважає, що Маріно Пушич більш комунікабельний та відкритий у спілкуванні з футболістами, ніж Патрік ван Леувен.

Своїми думками про різницю між нинішнім та попереднім наставниками Шахтаря в інтерв’ю SportArena.

"Після того, як нас тренував Патрік ван Леувен, Пушич багато чого змінив у грі команди. Мотивації та впевненості у нас побільшало, та й тактично команда грає грамотно. На футбольному полі це все бачать. Наш головний тренер проводить й індивідуальні бесіди з футболістами, і разом із усією командою спілкується", — сказав Сікан.

Данило розцвів під керівництвом Пушича. У весняній чатсині сезону 23-річний форвард забив 8 голів у 13 матчах. Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що наставник Шахтаря може повернутися у Феєноорд у новій ролі.