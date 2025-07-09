Верес оголосив про підписання колишнього вінгера Металіста 1925

23-річний вінгер Сергій Стень став черговим літнім новачком рівненського Вереса.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони підписали контракт на три роки.

Попереднім клубом гравця був Металіст 1925, який він залишив на правах вільного агента після завершення угоди. Стень грав також за Мункач, Ужгород, Епіцентр.

У минулому сезоні зіграв у 20 матчах чемпіонату Першої ліги та Кубку України, забив 3 голи.

Раніше Верес продовжив контракти з головним тренером Олегом Шандруком та спортивним директором клубу Юрієм Габовдою.