Бразильський вінгер покинув Олександрію

Бразильський вінгер і атакувальний півзахисник Рейс Насіменто Джуніор Джевані покинув Олександрію.

Про це повідомляє пресслужба віцечемпіонів України.

24-річний гравець продовжить кар’єру в корейському Тегу. Умови переходу не відомі.

Джевані виступав за Олександрію з серпня 2023 року. За два роки провів за команду 34 матчі в усіх турнірах (30 – в УПЛ, 4 – в Кубку України), відзначившись у них 2 забитими голами.

Окрім Олександрії, Джевані у своїй професійній кар’єрі також виступав за бразильську Барселона Ешпортіву Капела, португальські Фамалікан і другу команду Віторії Гімараєш. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 500 тисяч євро.

Раніше повідомлялося про те, що 29 червня Олександрія проведе контрольний матч із Інгульцем.