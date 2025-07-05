Інтер оголосив про підписання форварда Парми

Форвард Парми та молодіжної збірної Франції Анж-Йоан Бонні став гравцем міланського Інтера.

Про це повідомляє пресслужба "нерадзуррі".

Контракт із 21-річним нападником розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, Бонні обійшовся Інтеру в 23 мільйони євро плюс 3 мільйони можливих бонусів.

За Парму форвард виступав з літа 2021 року. В минулому сезоні на його рахунку 6 голів і 4 асисти в 38 матчах за "хрестоносців" у всіх турнірах. Бонні провів 2 матчі за молодіжну збірну Франції U-21.

Раніше повідомлялося про те, шо Барселона та два клуби АПЛ цікавляться захисником Інтера Дензелом Дюмфрісом. У його контракті прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро, яка діятиме до 15 липня.