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Інтер оголосив про підписання форварда Парми

Олег Дідух — 5 липня 2025, 13:22
Інтер оголосив про підписання форварда Парми
Анж-Йоан Бонні
ФК Інтер

Форвард Парми та молодіжної збірної Франції Анж-Йоан Бонні став гравцем міланського Інтера.

Про це повідомляє пресслужба "нерадзуррі".

Контракт із 21-річним нападником розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, Бонні обійшовся Інтеру в 23 мільйони євро плюс 3 мільйони можливих бонусів.

За Парму форвард виступав з літа 2021 року. В минулому сезоні на його рахунку 6 голів і 4 асисти в 38 матчах за "хрестоносців" у всіх турнірах. Бонні провів 2 матчі за молодіжну збірну Франції U-21.

Раніше повідомлялося про те, шо Барселона та два клуби АПЛ цікавляться захисником Інтера Дензелом Дюмфрісом. У його контракті прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро, яка діятиме до 15 липня.

Парма Інтер Мілан Анж-Йоан Бонні

Інтер Мілан

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