Супряга повертається в Динамо – ТаТоТаке

Форвард Владислав Супряга повернувся в розташування київського Динамо і може розпочати новий сезон у складі чинних чемпіонів України.

Про це інформує ТаТоТаке.

Кияни пройшли медичний огляд і провели перше тренування в новому сезоні. Разом із Динамо тренувався Владислав Супряга, який повернувся з оренди у луганській Зорі.

Повідомляється, що в складі столичного клубу може почати цей сезон і півзахисник Олександр Яцик, який також грав в оренді за луганську команду.

А от Антон Царенко, який належить киянам, найімовірніше, розпочне наступний сезон там, де й завершив - у польській Екстраклясі.

В минулому сезоні Супряга провів 11 матчів в українській Прем'єр-Лізі, в яких не відзначився результативними діями. Трансфермаркет оцінює його в 400 тисяч євро.

Раніше екстренер Динамо Олександр Хацкевич розкритикував Супрягу за результативність.